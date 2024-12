"Byłam bezrobotna". Aleksandra Popławska o kulisach sławy

Popławska wróciła do trudnych trzech lat swojego życia, kiedy została bez pracy.

Aleksandra Popławska nie należy do osób, które dzielą się "prywatą" w mediach społecznościowych. Wspólne fotografie z córką czy mężem są rzadkością. Nie oznacza to jednak, że aktorka w ogóle nie posiada kont w popularnych aplikacjach.

I choć np. na Instagramie Aleksandry Popławskiej nie znajdziemy jej wielu prywatnych zdjęć, to jednak gwiazda udziela się na tym medium społecznościowym dość regularnie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!