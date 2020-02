Były król Belgii przyznał się do nieślubnej córki. Albert II jest ojcem artystki Delphine Boel

Albert II, były belgijski król, nie zaprzecza już, że ma córkę z nieprawego łoża. Co prawda o kobiecie mówiono od lat, ale dopiero teraz eksmonarcha się przyznał. To przełom. Cała Belgia żyła tą sprawą.

Artystka Delphine Boel długo sądziła się z ojcem, aż wreszcie w mediach pojawiło się oświadczenie jego prawników: "Badania potwierdzają, że jest on jej biologicznym ojcem". Co ciekawe, dopiero w zeszłym roku Albert II zgodził się na testy DNA.

Były król Belgii unikał wzięcia odpowiedzialności – bo chociaż nie zaprzeczał medialnym doniesieniom, to długo nie chciał poddać się badaniom je potwierdzającym. W końcu je na nim wymuszono – za każdy dzień zwłoki z oddaniem próbki musiałby zapłacić 5 tys. funtów (ok. 25 tys. złotych).

Albert II, który abdykował w 2013 r. z powodów zdrowotnych, powiedział, że prawnie udowodnione ojcostwo nie jest równe ojcostwu biologicznemu. Dodał również, że nawet gdyby sprawa miała się jeszcze ciągnąć, to on ma już dość i chce "skończyć tę bolesną procedurę z godnością". Jego nieślubna córka zareagowała zgoła inaczej. Prawnik Boel ujawnił mediom, że gdy usłyszała wyrok, poczuła ulgę, ale "jej rany nigdy się nie zabliźnią".

W swoim świątecznym przesłaniu skierowanym do narodu tego samego roku król nawiązał do przeszłości i zdradził, że on i jego żona przeżyli "kryzys" pod koniec lat 60. XX wieku, który prawie zrujnował ich małżeństwo. Sześć lat temu Delphine Boel, która jest uderzająco podobna do części członków rodziny królewskiej, wszczęła postępowanie sądowe w celu udowodnienia, że Albert jest jej ojcem.