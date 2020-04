Były mąż Meghan Markle będzie ojcem. Trevor Engelson pochwalił się tym na Instagramie

"Przyszła mama roku i tata dziewczynki poza konkurencją! To najlepsze, co wyprodukowałem. Nie mogę doczekać się spotkania we wrześniu!" – obwieścił na Instagramie Trevor Engelson, pierwszy mąż księżnej Meghan.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Meghan Markle była żoną Trevora Engelsona w latach 2011-2013 (Getty Images)