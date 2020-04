Meghan Markle i książę Harry współpracują z dziennikarzami. Rodzina królewska drży

Jeśli wierzyć w doniesienia, Harry i Meghan przed opuszczeniem brytyjskiego dworu udzielili wywiadu Omidowi Scobiemu i Carolyn Durand. Scobie to ulubieniec Markle, jej powiernik ze świata mediów, któremu całkowicie ufa i który wie, jako jeden z nielicznych, co dzieje się w jej życiu. To jemu powiedziała o rozmowie na Zoomie z królową Elżbietą II z okazji jej urodzin. Z kolei Durand jest amerykańską reporterką – znawczynią rodziny królewskiej, mieszkającą w Londynie.

Książka, którą dziennikarze piszą, ma nosić tytuł "Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan". Jej celem jest ocieplenie wizerunku Sussexów i spojrzenie na ich drogę do podjęcia decyzji o opuszczeniu dworu. Biografia będzie liczyć 320 stron, a jej premierę – według "Daily Mail" – wyznaczono na 11 sierpnia. Początkowo miała ukazać się na rynku w czerwcu, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.