Bywają nieposłuszne, lecz nie szukają poklasku. Kulisy życia zakonnic

Na przystosowaniu siostry do życia w zakonie, oddzielenia od rodziny etc., ale też na prostych pracach fizycznych np. myciu podłogi. Ktoś może powiedzieć, że to jest przemoc, że trzeba "jeździć na szmacie". A siostry w żartach mówią, że to też jest po coś. Każda z nich na początku ma wielkie aspiracje, a przez ten etap "pracy na szmacie" mają nabrać pokory, wyciszenia, znaleźć swoje miejsce. I wracając do pytania o przemoc psychiczną – dla jednej będzie to przymuszanie do pracy, a dla innej – element życia we wspólnocie. Bo przecież te proste prace też ktoś w zakonie musi wykonywać.