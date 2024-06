Są "włoskim małżeństwem". Rolnicy z Podlasia potwierdzają

Justyna i Łukasz Maciorowscy udzielili wywiadu portalowi Party. Bohaterowie programu "Rolnicy. Podlasie" wrócili pamięcią do swojego ślubu, które odbyło się 15 lat temu. Jak wspominają tamte momenty?

Justyna i Łukasz po kilku latach związku stanęli na ślubnym kobiercu. W dniu ślubu towarzyszyło im aż 300 gości. - To był wyczyn - przyznała Maciorowska. Jak dodała, poprawiny zostały wyprawione już na "tylko" 160 osób. W dzień ważnego wydarzenia jednak kobieta miała całkiem sporo stresu. Bała się, że pan młody nie dojedzie na ceremonię.

Na całe szczęście czarny scenariusz się nie sprawdził, a Łukasz pojawił się we właściwym miejscu o właściwym czasie.

