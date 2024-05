Gienek i Andrzej z Plutycz zasłynęli dzięki udziałowi w programie "Rolnicy. Podlasie". Panowie założyli nawet kanał na YouTube, gdzie relacjonują swoją pracę w gospodarstwie. Na jednym z jego ostatnich filmików można zauważyć prawdziwą metamorfozę ich podwórka. Fani jednak nie do końca są zachwyceni tym, co zobaczyli.

Andrzej podkreślił też, że choć "żadnej pracy się nie boi", nie wszystkie zajęcia sprawiają mu radość. Mężczyzna musiał uprzątnąć oborę, a nagraniem z przedsięwzięcia oczywiście pochwalił się w sieci. - To jest najgorsze, co może być w rolnictwie, wozić ten obornik - opowiadał. - Mało, że nie wyrwiesz, to jeszcze śmierdzące - dodał też.