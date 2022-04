Cała prawda o Meghan i Harrym? Dziennikarka dotarła do szokujących informacji

Tina Brown jest 68-letnią dziennikarką, która w swojej karierze pisała m.in. do "Vanity Fair" oraz "The New Yorkera". Na swoim koncie ma również biografię księżnej Diany zatytułowaną "The Diana Chronicles". Teraz opublikowała kolejną pozycję, dotyczącą brytyjskiej rodziny królewskiej pt. "The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil". Obnażyła w niej pewne fakty związane z relacją Meghan Markle i księcia Harry’ego.