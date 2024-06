Przysiadła na ławce w parku. Koronki zrobiły robotę

Małgorzata Kożuchowska jeszcze nie może cieszyć się z długo wyczekiwanych wakacji. Aktorka pracuje właśnie nad kolejnym projektem zawodowym, co zdradziła w mediach społecznościowych. Jak ubrała się na jedną z prób? Postawiła na bardzo kobiecą stylizację, która wymagała odwagi i pewności siebie.

Tworząc stylizację do pracy, należy wziąć pod uwagę obowiązujący w niej dress code. Nie mniej ważne są także kwestie związane z bezpieczeństwem. W końcu w wielu firmach wymagane jest konkretne obuwie, a nawet fryzura. Małgorzata Kożuchowska może jednak pozwolić sobie na nieco większą swobodę, co potwierdza jej nowe zdjęcie, które opublikowała na Instagram Stories.

Aktorka uzupełniła swój look ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi z metalowymi oprawkami. Produkt o dość niespotykanym kształcie, kojarzący się z kocimi oczami, to obecnie jeden z najmodniejszych modeli. Nic więc dziwnego, że Małgorzata Kożuchowska również się na niego zdecydowała.

Zanim kupimy nowe okulary przeciwsłoneczne, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich kształt, ale również szkiełka, które powinny być wyposażone w odpowiedni filtr UV. To właśnie on chroni nasze oczy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Nie wszyscy również wiedzą, że oprawki nie powinny dotykać policzków, gdy się uśmiechamy. W przypadku kobiet ma to jeszcze większe znaczenie, bowiem można w ten sposób zepsuć makijaż.

