Styl safari wraca "na salony". Kreacja Kożuchowskiej to majstersztyk

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona mody, której stylem inspiruje się wiele jej fanek. Gwiazda z niewymuszoną lekkością zawsze wybiera strój, który pasuje na daną okazję. Teraz pokazała się w stylizacji a'la safari. Przyciąga spojrzenia!

Małgorzata Kożuchowska od lat zachwyca starannie przemyślanymi stylizacjami, w których prezentuje się nie tylko na czerwonych dywanach, ale również na co dzień. Gwiazda słynie z kobiecych, szalenie eleganckich strojów, dlatego wiele pań inspiruje się jej modowymi wyborami.

Styl safari zasłynął w latach 50., jednak chętnie do niego wracamy. Inspirowane naturą stylizacje wyróżniają jasne tkaniny utrzymane w kolorach takich jak: biel, beż, khaki oraz brąz.

Ze stylem safari kojarzą się m.in. materiałowe kurtki z kieszonkami, bojówki, spodnie palazzo, szmizjerki z paskiem oraz oversizowe koszule. Niezwykle ważne są również dodatki. Można skusić się bowiem zarówno na leciutkie espadryle, jak i masywne workery. Panie chętnie też dobierają do nich kapelusze lub chusteczki, za pomocą których chronią głowę przed słońcem.

