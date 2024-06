Obcisła sukienka to hit lata. Ale patrzcie tylko na stopy

Małgorzata Kożuchowska przyzwyczaiła nas już do tego, że latem nosi przede wszystkim wzorzyste sukienki maxi o luźnych fasonach, które odznaczają się zazwyczaj detalem w postaci bufiastych rękawków. Dlatego zaskoczenie było tym większe, gdy opublikowała na InstaStories selfie w lustrze , chwaląc się nową stylizacją, a może... odmienionym stylem?

Aktorka postawiła bowiem na model sukienki, który ma za zadanie wyeksponować kształty sylwetki . To niemałe zaskoczenie, ale najważniejsze, że pozytywne zaskoczenie. W końcu warto wychodzić ze swojej strefy komfortu i przełamywać utarte schematy, nawet, jeżeli chodzi tylko o strój.

Małgorzata Kożuchowska zaprezentowała się w obcisłej sukience midi wykonanej z prążkowanej dzianiny w zgaszonym odcieniu niebieskiego. Taki model, mimo iż ściśle opina działo, to gwarantuje swobodę ruchów i maksimum komfortu . Sukienka aktorki charakteryzuje się głębokim dekoltem, podwójnymi ramiączkami oraz rozcięciem na nogę. Poza tym to bardzo prosty krój, który nigdy nie wyjdzie z mody.

Kożuchowska pochwaliła się ponadto ciemnobrązowymi kowbojkami z wysokimi cholewkami. Model ze spiczastymi noskami zwraca uwagę ze względu na zdobne przeszycia. Warto wiedzieć, że kowbojki to dobra inwestycja, ponieważ regularnie wracają do trendów. Teraz są na topie już od kilku sezonów letnich. Fashionistki chętnie noszą je do jeansowych szortów czy ażurowych, białych sukienek, tworząc w ten sposób stylizacje w klimacie festiwalowym.