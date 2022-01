Całe życie podporządkował ćwiczeniom. Nie wiedział, że cierpi na bigoreksję

– Koniec końców trafiłem do więzienia na 9 miesięcy. Wtedy pojawiła się jakaś refleksja dotycząca mojego trenowania, jedzenia, zażywania sterydów. Choć na początku, gdy tylko się zaaklimatyzowałem, zażądałem od wychowawcy możliwości korzystania z siłowni. Powiedział, że muszę się zapisać, bo nie ma miejsc i trzeba czekać trzy miesiące. Spanikowałem. Wymieniłem, co zażywam i powiedziałem, że jak dostanę szału sterydowego to może się to skończyć dla kogoś śmiercią. Tego samego dnia o godz. 17 byłem już zapisany na siłownię. Mimo że udawało się sterydy w postaci tabletek przemycić do więzienia, to przez 9 miesięcy nie sposób było utrzymać formy. Po wyjściu co prawda wróciłem do treningów, diety, sterydów, ale to już nie było to samo. Zaczęło mi zależeć na zarabianiu pieniędzy nie tylko na odżywki, ale też na inne rzeczy. Poznałem moją obecną partnerkę, bardzo zmieniły mi się priorytety. Dzięki temu, że nie byłem silnie uzależniony, poradziłem sobie sam. Niektóry moi koledzy lądowali w szpitalu psychiatrycznym z głęboką depresją, inni odczuwali poważne skutki zdrowotne.