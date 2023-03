"Caryce Putina" zniknęły. Ich wille stoją puste

Wcześniej "Caryce" pokazywały wystawne życie na Instagramie. Publikowały zdjęcia w stylizacjach z najnowszych kolekcji wybitnych projektantów mody. Chwaliły się podróżami, posiadłościami i intensywnym życiem towarzyskim. "»Caryce« robiły wrażenie na wszystkich, nawet na słynnej Annie Wintour, redaktor naczelnej amerykańskiego "Vogue", której naprawdę mało co imponuje" - czytamy.

Jedną z byłych "caryc" jest Miroslava Duma, zwana też Mirą. Jej mężem był przedsiębiorca Aleksey Mikheev - syn dyrektora generalnego Rosoboronexport, rosyjskiego eksportera broni, który został objęty sankcjami. Ona sama zyskała sławę jako przedsiębiorczyni zapatrzona w innowacyjne technologie. Jak wskazuje Hołownia, Duma usunęła w pierwszym dniu inwazji Rosji wszystkie zdjęcia ze swojego profilu na Instagramie. Zostawiła tylko jedno, w którym nawiązuje do swoich ukraińskich korzeni. Później przywróciła niektóre materiały. Ostatni jest z 20 marca 2022.

Nie wszystkie "caryce" zamilkły. Lena Perminova, która poślubiła Aleksandra Lebiediewa, miliardera, byłego agenta KGB i członka Dumy, opublikowała w dniu wybuchu wojny czarny kwadrat i napisała" "Tak bardzo się boję… Chcemy pokoju!". Obserwatorzy zaczęli ja namawiać, by coś zrobiła w tej sprawie, ale ona uparcie milczała.

Dopiero po miesiącu wróciła na Instagram i - tak jak wcześniej - promowała tam luksusowe marki i pokazywała rodzinne zdjęcia. Nie nawiązała do rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. Podobnie stało się z kilkoma słynnymi modelkami, jak Irina Shayk czy Natalia Vodianova.

Innym przykładem jest też rosyjska prezenterka i influencerka Jana Rudkowska. Znalazła się ona na ukraińskiej liście osobistości kultury i propagandzistów podejrzanych o wspieranie Putina. Mimo to okazało się, że Rudkowska została zaproszona na paryski pokaz mody Diora. Po tym, jak prezenterka zamieściła na Instagramie zdjęcie swojego zaproszenia, na słynny dom mody spadła krytyka. "Ilu innych sankcjonowanych Rosjan uczestniczy w Paris Haute Couture?" - pytano.

