Rosyjskiej studentce grozi 10 lat więzienia. Donieśli na nią znajomi

20-latka trafiła na listę terrorystów i ekstremistów. Powodem relacje na InstaStories

Jak opowiedziała Kriwcowa w rozmowie z BBC, została ona dodana do listy terrorystów i ekstremistów, na równi z ISIS, Al-Kaidą i talibami za opublikowanie na Instagramie relacji na temat eksplozji na moście krymskim w październiku oraz za krytykę Rosji za inwazję na Ukrainę. - Kiedy zdałam sobie sprawę, że trafiłam na tę samą listę, co grupa Państwa Islamskiego, pomyślałam, że to szaleństwo - komentuje.