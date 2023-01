Catherine Zeta-Jones w prześwitach i koronkach. Zżyła się z serialową postacią?

Świat oszalał na punkcie produkcji Netflixa o Wednesday Addams w reżyserii Tima Burtona. Ekscentryczny taniec serialowej nastolatki został odtworzony w sieci tysiące razy, a w ostatnich tygodniach inspirowano się też jej uczesaniem, czyli słynnymi warkoczykami i makijażem z bordową szminką w roli głównej. Tak powstał trend gothcore, którego znakiem rozpoznawczym są głównie: czerń, koronki, prześwity czy chokery. Jednocześnie stał się odpowiedzią i przeciwwagą dla przesłodzonego trendu barbie core, w którym chodzi o to, by ubierać się w róż od stóp do głów.