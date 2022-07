Pięć nawyków Catherine Zeta-Jones. Tak aktorka dba o sylwetkę i dobre samopoczucie

Catherine Zeta-Jones uwielbia ćwiczenia i zawsze wybiera tę aktywność, która aktualnie sprawia jej najwięcej radości. Znana aktorka twierdzi, że nie ma nic gorszego, niż zmuszanie się do treningu. Szczególne miejsce w sercu gwiazdy zajmuje taniec. Stepowanie pokochała do tego stopnia, że w domu wydzieliła specjalne miejsce do ćwiczeń.