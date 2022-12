Catherine Zeta-Jones w odważnej stylizacji. Nie zabrakło błysku

Catherine Zeta-Jones to Hollywoodzka gwiazda filmowa. Znana jest z ról w "Chicago", "Terminalu", "Masce Zorro", a ostatnio zachwyciła kreacją aktorską w "Wednesday" gdzie zagrała Morticię Addams.

Ostatnio gwiazda pojawiła się na wielkim evencie Disney +, gdzie swoją premierę miał serial "National Treasure: Edge Of History". Wszystkie spojrzenia skierowane były na jej stylizację.

Mieniące się sukienki będą świetnym wyborem na grudniowe imprezy. Jeśli chodzi o ważne i uroczyste wyjścia, szczególnie w okolicy sylwestra lubimy nadać swoim stylizacjom blasku. To doskonały pomysł. Cekiny i kryształki każdy zestaw zamienią w elegancki look. Jednak mieniące się sukienki niezależnie od długości i kroju nie lubią konkurencji w sferze dodatków. Połącz je z klasycznymi szpilkami i torebką w jednym kolorze. To będzie strzał w 10!