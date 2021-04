Cejrowski obraził Lichocką. Podróżnik przesadził z krytyką

Pospieszalski, zdaniem Lichockiej, przekroczył granicę dobrego smaku w swoim programie "Warto rozmawiać". Wystarczyło jej to, co powiedział na temat walki Prawa i Sprawiedliwości w szalejącej w Polsce pandemią.

– Zwrócę się do Jacka Kurskiego o wyjaśnienia, jak to możliwe, że w TVP nadawany jest program atakujący walkę z epidemią, podważający politykę rządu w tej sprawie, podważający noszenie maseczek itp. To kolejny raz, gdy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic – stwierdziła polityczka, która zanim trafiła do Sejmu, była pracownicą telewizji publicznej.