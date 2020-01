WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 Grzegorz Krychowiakślubcelia jaunat Ewelina Miszczuk 29-12-2019 (18:26) Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak wzięli ślub kościelny. Kreacja modelki zachwyca Długo trwały spekulacje na temat tego, kiedy Grzegorz Krychowiak i modelka Celia Jaunat wezma ślub. W końcu obwieścili fanom radosną nowinę. Teraz przyszła pora, żeby pochwalić się uroczystością w kościele. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak wzięli ślub (ONS.pl) Grzegorz Krychowiak i modelka Celia Jaunat są parą od 8 lat. Krychowiak oświadczył się Jaunat podczas wakacji na Bora-Bora w 2017 roku. Para pobrała się 2 lata później, w Wigilię w Omanie. Modelka zaskoczyła wszystkich kreacją, którą wybrała na uroczystość - był to beżowy garnitur. Na ślubie kościelnym postawiła na klasyczną biel, jednak jej suknia wcale nie była typowym strojem na tę okazję. Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak - ślub Jaunat pochwaliła się swoją ślubną stylizacją na swoim profilu na Instagramie. Miała na sobie długą kreację z mnóstwem błyszczących elementów i rozporkiem z boku. Suknia pięknie podkreślała jej figurę. Była bardzo oryginalna i wyglądała w naprawdę zjawiskowo i luksusowo! Uroku dodawały modelce rozpuszczone włosy. "Pięknie", "Wow", "Cudowni" - komentowali fani. "Wow, drugi ślub?" - skomentowała jedna z obserwatorek modelki. Po ikonce kościoła na InstaStory gwiazdy i hasztagu #blessed można łatwo się domyślić, że przyszła pora na ślub kościelny. Wideo wywołało wiele emocji wśród fanów pary. "Myślałam, że to początek nowej części Jamesa Bonda", "Już myślałam, że wskoczycie do tego basenu" - komentowali fani. Inna obserwatorka modelki na Instagramie stwierdziła że teraz przyszła pora na dziecko. Ciekawe, jak często usłyszą takie słowa podczas rodzinnych uroczystości. Nowożeńcom życzymy szczęścia! Instagram.com Podziel się Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne