Joanna Horodyńska na ramówce Polsatu. Zamiast spodni wybrała skórzane majtki

Wszystko za sprawą ultramodnych majtek, które nosimy w tym sezonie zamiast spodni. Trend "no pants" podbił nie tylko światowe wybiegi w największych miastach, ale pokochały go również polskie celebrytki. Na czym on polega? Zamiast klasycznych spodni czy spódnicy zakładamy miniaturowe szorty. Często zestawiamy je z rajstopami. Pionierką tego stylu stała Kendall Jenner.