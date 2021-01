Cerekwicka: "Nie mam po co się budzić rano". Bezrobocie daje jej w kość

Cerekwicka o bezrobociu polskich artystów

Pandemia koronawirusa wywróciła jej życie do góry nogami. Od marca, kiedy wprowadzony został pierwszy lockdown, branża eventowa pozostaje zamrożona. Nie ma koncertów ani żadnych innych wydarzeń artystycznych dla szerokiej publiczności. Nic nie wskazuje też na to, by ta sytuacja miała się poprawić w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach.

- Jestem na bezrobociu, ponieważ chcę pracować, ale nie mogę – przyznała Cerekwicka w wywiadzie. - To jest bardzo ciężkie dla osoby, która szczególnie przez ostatnie trzy lata żyła w takim pędzie: koncertowym, twórczym, bardzo intensywnym. Teraz tak naprawdę nie mam po co się budzić rano.

- Staram się dotrzeć do fanów – zdradza. - Ten krążek to jest takie moje dziecko, którym przyszło mi się cieszyć akurat w tych trudnych czasach.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy artyści będą mogli wrócić do koncertowania. Część z nich otrzymała od rządu pieniądze, co wzbudziło duże kontrowersje. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, w jaki sposób zostały one podzielone. Szczególnie wysokie kwoty otrzymali na przykład Bracia Golec.