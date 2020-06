Cezary Pazura kończy 58 lat. Żona złożyła mu piękne życzenia

Cezary Pazura , choć kończy dziś 58 lat, próbował wprowadzić swoich fanów w błąd. I z pewnością wielu udało mu się nabrać. Aktor opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie bez koszulki i napisał, że brakuje mu jeszcze dwóch lat do 40. Podał również rocznik, w którym się urodził. I tutaj nie kłamał: 1962.

"Nie chce być inaczej... dziś 38. urodziny. Co zrobisz. Jeszcze dwa lata do 40! Uczcijmy tę datę chwilą wysiłku" – zakomunikował wprost z szatni siłowni na warszawskim Wilanowie.

Cezary Pazura dostał życzenia od żony

Cezary Pazura podziękował żonie w komentarzu i przyznał, że wie, iż można na niej zawsze polegać. Fani również docenili gest Edyty Pazury. "Taka żona to skarb", "No i to są życzenia dla męża od żony", "Cudne życzenia od żonki" – komentowali.