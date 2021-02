ASK

Cezary Pazura pokazał stare zdjęcie Edyty. Przez 13 lat bardzo się zmieniła

Cezary Pazura lubi wracać do starych zdjęć i chętnie zamieszcza je na swoim profilu na Instagramie. Tym razem do sieci wrzucił zdjęcie z żoną Edytą, które zostało zrobione 13 lat temu. Romantyczny opis, który zamieścił do fotografii, na pewno ujął nie tylko Edytę, ale też część fanów.

