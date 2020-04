Cezary Pazura zorganizował dzieciom WF. Internauci pękają ze śmiechu

Od 12 marca nie odbywają się lekcje w szkole. Uczniowie i nauczyciele z dnia na dzień musieli przerzucić się na naukę online, by dzieci nie miały zaległości. Cezary Pazura zaprezentował w mediach społecznościowych, jak u niego w domu odbywa się nauczanie domowe.

Aktor zachęca Polaków, aby nie wychodzili z domów. Sam również przestrzega tej zasady. Przez co ma teraz dużo więcej czasu dla swojej rodziny. Teraz zadbał, aby ich dzieci w tym trudnym czasie izolacji miały zapewnioną aktywność fizyczną. Na instagramowym koncie udostępnił nagranie, na którym widzimy, jak myją samochód. Okrasił je podpisem: "Dzieci mają W-F! Pożyteczna lekcja".

Trzeba przyznać, że Pazura wykazał się kreatywnością i połączył przyjemne z pożytecznym. Dzieciaki mają frajdę, a aktor - czysty samochód. Internautom post od razu przypadł do gustu. "Czy mogę pożyczyć dzieci do sprzątania Widzę, że są wprawione!" - napisała jedna z fanek. "Najlepsza zabawa, przyznaje" - dodała kolejna osoba.

Pozostałym wpadła w oko marka samochodu. "Cezary, gdzie, Porshe? Passata niech myją, naucza się szacunku do prestiżu", "Jakbym widziała moje dzieciaki. Tylko auto nie te...", "No, no powodzi się" - czytamy.