Edyta Pazura pokazała, jak spędza kwarantannę. Podzieliła się uroczym zdjęciem z córką

Edyta Pazura podczas kwarantanny

Dom, w którym Pazurowie spędzają kwarantannę, położony jest tuż przy malowniczym jeziorze. I to właśnie na jego tle Pazura zapozowała do najnowszego zdjęcia. Celebrytka na swoim profilu na Instagramie podzieliła się fotografią, na której siedzi na huśtawce ubrana w ciepłą puchową kurtkę i czapkę. Jednak to, co przykuwa największą uwagę to nie codzienna stylizacja Pazury ani nawet malownicze tło, a jej córka, skryta pod kurtką mamy.