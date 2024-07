Chce być "na czasie". Włożyła mini w zeberkę i modne klapki

Julia Wieniawa jest jedną z najlepiej ubranych osobowości polskiego świata show-biznesu . Udaje jej się tworzyć świetne kompozycje stylizacyjne, mimo iż nie stawia na minimalizm. A to już trudniejsza sztuka. Bo w końcu każdy potrafi połączyć biały T-shirt i jeansy.

Ona natomiast śmiało żongluje trendami , pokazując, że jest na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie "fashion". Ostatnio mimowolnie pochwaliła się na InstaStories letnim lookiem, który jak najszybciej chcemy odtworzyć. Oczywiście tańszym, sieciówkowym kosztem, bo Wieniawa sięgnęła po "itemy" z najwyższej półki .

Model zwraca uwagę ze względu na zwierzęcy wzór , ale nie panterkę, tylko odrobinę bardziej niszową zeberkę . Już nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że w tym sezonie przenosimy się myślami na safari .

Co można powiedzieć o dodatkach? Wieniawa wsunęła na stopy białe klapki z rzepami . Nietypowe rozwiązanie, prawda? To nowy, hitowy model domu mody Hermès. "Chypre sandals" kosztują 3400 zł i już znajdują się na honorowym miejscu w szafach fashionistek oraz influencerek.

