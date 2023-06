Chcesz kupować z myślą o środowisku naturalnym? Zwróć uwagę na produkt i na jego opakowanie

Pomyślicie pewnie, że w opakowaniu kapsułek do prania nie może być nic odkrywczego, a tym bardziej nic, co zmieni wpływ prania na środowisko naturalne. Stworzenie opakowania, które byłoby wytrzymałe, bezpieczne, odporne na wilgoć, a jednocześnie nie byłoby zrobione z plastiku, jest ogromnym wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe, co udowadnia P&G. Firma dodatkowo podniosła sobie poprzeczkę i do listy powyższych wymogów dodała także to, by opakowanie było wygodne w użyciu również dla osób z upośledzeniami zręczności, zaburzeniami wzroku i funkcji poznawczych. Po czterech latach prac i szeroko zakrojonych badaniach i testach, w których udział wzięło ponad 2500 konsumentów, udało się stworzyć innowacyjne opakowanie, które spełnia wszystkie te założenia.