Chcesz mieć selfie z tym znakiem? Szykuj się na mandat

Zastanawiało cię kiedyś jak wygląda granica państwa ? Cóż, w tym przypadku ciekawość nie popłaca. Samo wejście na ten teren jest nielegalne, a jeśli dodać do tego pamiątkowe zdjęcie , wycieczka może okazać się droższa niż ustawa przewiduje. Straż Graniczna uczula, że każde takie wykroczenie będzie karane mandatem .

Służby porządkowe upominają nie pierwszy raz. Co rusz zdarzają się zuchwalcy, którzy liczą na to, że ich obecność i fotografie pozostaną niezauważone. W sierpniu ubiegłego roku na teren graniczny wtargnęli: 21-letnia Polka, młody Kanadyjczyk oraz trzyosobowa rodzina. Nie minęła ich kara — mandaty wyniosły od 300 do 500 zł. Ani zakazy, ani nawet gorzkie doświadczenia wcześniejszych turystów nie powstrzymały tegorocznych śmiałków, którzy zostali przyłapani przez bieszczadzkich funkcjonariuszy z Wojtkowej i Czarnej Górnej.