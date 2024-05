W Tajlandii doszło do wypadku. Mama pięcioraczków ma poważne obrażenia

Dominika i Vincent Clarke to małżeństwo, które w 2023 roku stało się bardzo popularne. Powodem były narodziny pięcioraczków, które przedwcześnie przyszły na świat. O wcześniakach i całej rodzinie natychmiast zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Niestety jedna z pociech nie przeżyła, a rodzice długo walczyli o zdrowie kolejnego z chłopców. Po długiej hospitalizacji syn mógł dołączyć do swojego rodzeństwa.

Dominika Clarke, regularnie dzieli się życiem rodziny na TikToku i Instagramie. Od momentu przeprowadzki do Tajlandii kobieta stale relacjonuje przeżycia trzynastoosobowej rodziny. Internauci śledzą uważnie adaptację szczęśliwej gromadki w nowym środowisku. Jednak spokój Clarków został ostatnio zakłócony przez nieprzyjemną niespodziankę. Dominika i jej mąż ulegli wypadkowi.

W marcu rodzina Clarków zdecydowała się na przeprowadzkę do Azji. Rodzice wraz z jedenaściorgiem dzieci zamieszkali w wynajętym domu w słonecznej Tajlandii. Mama gromadki regularnie dzieli się życiem za granicą z obserwatorami z Polski. Początkowo tropikalne krajobrazy, niskie ceny i przyjazne społeczeństwo zachwyciło całą rodzinę. Niestety po upalnych dniach pełnych słońca przyszedł czas na porę monsunową. Ulewy spowodowały, że nad rodziną Clarków zawisły ciemne chmury.

Pomimo kontuzji mama gromadki pociech zaznaczyła, że "mają dobrą opiekę medyczną i pomoc". Na nagraniu widać ogromną ilość wody, która zalała tajskie ulice. Dokładnie nie wiadomo, jak doszło do wypadku, jednak po dołączonym filmiku można się domyślić, że mogła to być kolizja samochodowa lub z udziałem skutera, którym często poruszała się Dominika Clarke.

