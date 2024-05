To nie kolejka w Disneylandzie. Fala turystów dotarła do Energylandii

Pogoda w tegoroczną majówkę zdecydowanie dopisała. Iście wakacyjny klimat i 20 kresek powyżej zera sprawiły, że wiele osób postanowiło w dni wolne od pracy odwiedzić Energylandię. Jednak to, co się dzieje, przechodzi wszelkie oczekiwania.

Do poszczególnych atrakcji czekających na odwiedzających to miejsce, ustawiły się niesamowicie długie kolejki, gdzie średni czas oczekiwania to... 30 minut. Przy wysokiej jak na tę porę roku temperaturze to nie lada wyzwanie! Spoglądając jednak na fotografie, można zauważyć, że nawet tłumy nie zrażają wielbicieli tego rodzaju rozrywek - wszyscy dzielnie czekają na swoją kolej.