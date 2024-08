Chcesz poznać Shaquilla O’Neala osobiście? Ikona koszykówki odwiedzi Polskę na zaproszenie CCC!

To się dzieje naprawdę! W ramach kampanii "Hey, this is SHAQ" promującej marki SHAQ i Reebok na specjalne zaproszenie CCC Shaquille O'Neal odwiedzi Polskę. Wizyta znanego koszykarza połączona jest z konkursem, w którym do wygrania są wejściówki na ekskluzywne wydarzenie, w którym weźmie udział legendarny sportowiec. To niezwykła okazja zarówno dla fanów sportu, jak i miłośników najnowszych trendów w modzie!