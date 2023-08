Chcesz przywitać obcego psa? O tym pamiętaj

Zaczynamy od zajęcia stanowiska oddalonego o kilka kroków od pupila. Następnie cmokamy lub wołamy go po imieniu. Gdy zacznie podchodzić, aby nas obwąchać, nie wolno mu patrzeć prosto w oczy - zwierzę odbierze to jako zagrożenie. Jeśli pies po zbadaniu sytuacji będzie nami zaciekawiony, możemy przykucnąć, ustawiając się bokiem, i wyciągnąć do niego rękę.