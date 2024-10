Wsyp pół szklanki. Wyżre z odpływu wszystko, co zalega

Aby nie używać detergentów, które są drogie, nieskuteczne, a czasem nawet szkodliwe, warto wypróbować prostsze, domowe metody. Jedną z nich jest mieszanka octu z sodą oczyszczoną. Należy wsypać pół szklanki sody oczyszczonej do połowy szklanki octu, a następnie wlać miksturę do odpływu. Składniki zabiją drobnoustroje i usuną nieprzyjemny zapach, co więcej efekt utrzyma się na długo, jeśli powtarzać zabieg co tydzień.