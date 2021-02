Chciała popełnić samobójstwo przez Hefnera. "Pamiętam tylko ciężkie ciało na sobie"

Holly Madison chciała popełnić samobójstwo

Kobieta wyznała, że biznesmen doprowadził ją do załamania nerwowego. "W sypialni były całe góry kaset wideo, piętrzyły się aż pod sufit. Wypchane zwierzęta, sterty różnych prezentów. Po dwóch stronach łóżka wisiały dwa telewizory, puszczano z nich filmy porno. Na łóżku siedział bardzo blady mężczyzna i zajmował się swoimi własnymi sprawami, jeżeli chwytacie, co mam na myśli" - tak zaczyna opowieść Holly Madison.

Dalej kobieta pisze, że jest pewna, że Hefner wykorzystywał kobiety. Opowiedziała, że dostawały do drinków tabletki gwałtu. Opisała też stosunek z biznesmenem. "To było tak krótkie, że nawet nie mogę sobie przypomnieć, jakie to było uczucie. Pamiętam tylko ciężkie ciało na sobie" – wspominała.