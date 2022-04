Chciała skopiować popularny trend z TikToka. Nie poszło zgodnie z planem

Pewna Brytyjka, podpisująca się na TikToku nickiem abbygrocott0, postanowiła na własnej skórze przetestować ten trend. Jednak efekt był, delikatnie rzecz ujmując, niezadowalający. Kobieta wszystko pokazała na nagraniu. – Więc to niezbyt się udało, prawda? Spryskaj całą twarz spray’em na odrosty, a uzyskasz naturalnie wyglądające piegi, mówicie? Wyglądam, jakbym wsadziła głowę do cho***nego komina. Zatem ludzie, nie próbujcie tego, bo widocznie to nie działa – mówi zirytowana Abby na nagraniu, które udostępniła na swoim profilu.