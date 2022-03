Zrobiła sobie permanentne piegi. Szybko tego pożałowała

"Domowy sposób na trwałe piegi" - niebezpieczny trend na TikToku

"Wytatuowałam sobie piegi za pomocą igieł do szycia i jakiegoś podejrzanego atramentu, który kupiłam na eBayu. Niestety, zainspirował mnie do tego TikTok. Teraz mam blizny, które będą widoczne do końca mojego życia" - napisała na Instagramie Whitfeld.