Chciała zamordować 10-letnią córkę. Sąd wydał już wyrok

Do tragedii mogło dojść wskutek szantażu, którego ofiarą padła skazana Małgorzata G. Sprawę opisywała w 2018 roku "Gazeta Wyborcza”. Śledczy ustalili, że szantażystką była sąsiadka kobiety, która straszyła ją regularnie mafią. Tajemniczy mężczyźni mieli rzekomo zabrać małoletnią córkę skazanej do domu publicznego. Zastraszenie było na tyle skuteczne, że Małgorzata G. zadłużyła się, by przekazać sąsiadce łącznie 170 tys. złotych. Kobieta wierzyła, że tylko w ten sposób może uchronić córkę.