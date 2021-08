Chciałabyś mieć dostęp do wszystkich ulubionych seriali w jednym miejscu? Teraz to możliwe!

Czego potrzebuję do oglądania WP Pilota na telewizorze?

Jedyne, co jest potrzebne by z niego korzystać, to telewizor z systemem Android oraz stały dostęp do internetu. Nie martw się, jeżeli Twój telewizor nie obsługuje Google Play – nie musisz go zmieniać. Wystarczy dokupić odpowiednią przystawkę. Na pewno słyszałaś o marce Xiaomi, która już od dłuższego czasu podbija polski rynek. Jest to bardzo dobra firma, bazująca na systemie operacyjnym Android, która za naprawdę przyzwoitą cenę oferuje wysoką jakość.