Chcieli, żeby wyjechała z wnukami. Postawiła konkretne warunki

Elżbieta otwarcie przyznaje, że nieraz korzystali z pomocy matki jej męża podczas wakacji. - I dla niej, i dla nas to była korzyść. Po prostu zapraszaliśmy ją na wspólny wyjazd, gdy mój synek był jeszcze mały. Finansowaliśmy jej pobyt i oczywiście przejazd, do tego większość atrakcji – nie wszystkie tylko dlatego, że sama upierała się, że nie chce, żebyśmy płacili jej za każdą rzecz, chociaż sama miała tylko dość skromną emeryturę – opowiada w rozmowie z WP Kobieta.

Wszystko się zmieniło, gdy matka jej męża poważnie zachorowała i niedługo później zmarła. - To był rak. Wiem, że może dziwnie to zabrzmi, ale najbardziej brakuje mi właśnie tych wyjazdów razem z nią. To był cudowny i rodzinny czas, a nasz syn wspomina to jako najlepsze wakacje - właśnie z babcią.