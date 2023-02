Cher blondynką? Poszła na randkę w odmienionej fryzurze i młodzieżowej stylizacji

Cher śledzi najnowsze trendy

Cher wyglądała jak rasowa fashionistka. Przede wszystkim włożyła jeansy z niskim stanem, które w ostatnim czasie wróciły do łask. Uzupełniła je akcentem w stylu retro – czarnym, skórzanym paskiem z dużą klamrą. Na górę wybrała gładki, biały top, lecz to, co zarzuciła na wierzch, było wisienką na torcie. Chodzi oczywiście o zadziorną kurtkę skórzaną, tzw. kurtkę "biker" czy "rajdówkę", na punkcie której środowisko modowe wręcz oszalało w tym sezonie. Spójnymi, jednak trochę oczywistymi dodatkami, były skórzane buty, czarna torebka i srebrne naszyjniki.