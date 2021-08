Chessie King pozuje w bikini tuż po narodzinach dziecka. Influencerka ma ważny cel

Chessie King założyła bikini zaledwie 13 dni po porodzie i zapozowała do zdjęć. "To było wyzwalające" - podkreśliła, jednocześnie dodając, że nie ma nic wstydliwego w pokazywaniu nieidealnego ciała po porodzie, ponieważ to właśnie z tego ciała przyszedł na świat nowy człowiek.