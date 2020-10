Ashley Graham pokazuje ciało po porodzie. Zamieściła odważne zdjęcie

Ashley Graham nie boi się pokazywać swojego ciała. Modelka size plus urodziła syna w styczniu i teraz dumnie prezentuje swoją sylwetkę. Fanki są jej za to wdzięczne.

Ashley Graham jest szczera ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Nie zamieszcza retuszowanych zdjęć, nie poprawia swojej figury w programach do obróbki zdjęć. To, co robi, pokazuje, że w dzisiejszym świecie, naprawdę nie trzeba koloryzować i udoskonalać zdjęć, choć wiele gwiazd od tego nie stroni.

Obserwatorzy cenią Ashley Graham za to, że jest szczera. I pokazuje, jak wygląda normalne życie kobiety po porodzie. A nie zawsze jest kolorowo. Nie raz zamieszczała na swoim koncie na Instagramie zdjęcia, które tysiące matek na całym świecie pokochały. I tak na fotografiach widzimy, jak np. karmi synka piersią. Graham zdradziła kiedyś, że gdy jest poza domem, odciąga mleko co 3-4 godziny, aby utrzymać laktację. Pracuje jako modelka, chodzi w pokazach, ale to nie utrudnia jej macierzyństwa.

Ashley Graham: odważne zdjęcie

Teraz modelka plus size i prekursorka ciałopozytywności pokazała odważne zdjęcie, które w idealnym świecie Instagrama, z pewnością zwraca uwagę. Na fotografii widzimy Ashley nagą. To zdjęcie pokazuje wszystkie atuty jej ciała. Zdjęcie podpisała: Naga i duża dziewczyna. Internauci od razu zaczęli je komentować i lajkować. Pisali, że jest piękna, naturalna i normalna, a nie duża. Inni dodawali, że to jest prawdziwe ciało kobiety. I my się z tym zgadzamy. A Ashley Graham kolejny raz należą się wielkie brawa. Za to, że nie boi się być sobą.

