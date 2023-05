"Chłopak do wzięcia" pokazał swój dom. Widzowie są pod wrażeniem

- Kiedyś jak matka żyła, siostra była, no to było inaczej. (…) Jak siostra była, to nie było problemu. Sprzątała, gotowała, a ja tylko w kominku rozpalałem - skarży się na swój ciężki los. - Najważniejsze, żeby kobieta była kobietą. Żeby po prostu było się do kogo odezwać. W gotowaniu, czy czymś, ziemniaki skrobać, to ja jej pomogę. Ale ja nie chcę, żeby wykorzystywać ją całkowicie - mówi o przyszłej partnerce.