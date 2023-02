Choć trudno w to uwierzyć, naprawdę działa. Storczyki będą wdzięczne

Czas na witaminowe doładowanie. Umieść wacik dokładnie w tym miejscu

Kiedy storczyk przekwita, jego łodyga, mimo odpadnięciu kwiatostanów, nadal powinna być zielona. Bardzo ważne jest, by usunąć z łodyg małe kiełki, które powstają po przekwitnięciu. To właśnie one tworzą swoistą skorupę, która uniemożliwia przebicie się nowo powstających pączków. W miejscach, w których znajdowały się owe kiełki, umieszczamy waciki nasączone wywarem z obierek. Bardzo ważne jest, by wacik przylegał do łodygi - w ten sposób minerały i witaminy szybciej przenikną do rośliny.