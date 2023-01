Tak uratujesz gnijącego storczyka. Szybka reanimacja krok po kroku

Storczyk bądź orchidea - to dwie nazwy, które są najczęściej stosowane, jeżeli chodzi o opisywaną przez nas roślinę doniczkową. To właśnie ona jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez Polaków, ponieważ pięknie ozdabia wnętrza, niezależnie od tego, gdzie chcemy ją postawić. Wydaje się, że nie jest zbyt wymagająca, choć niewielu wie, jak powinno się ją pielęgnować. Co zrobić, kiedy gnije?