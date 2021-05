„Chodź, chodź, chodź” – zobacz klip do utworu Rosalie nagrany wyłącznie smartfonem Galaxy S21 Ultra 5G

„Galaxy S21 Ultra 5G to smartfon stworzony do wyzwań foto i wideo. Jesteśmy podekscytowani, że możemy przełamywać pewne schematy, a nasze urządzenia w rękach utalentowanych twórców wyzwalają kreatywność i pozwalają realizować artystyczną wizję.” – podsumowuje Magdalena Sielachowicz – Nowakowska, Head of Marketing, Samsung Electronics Polska.