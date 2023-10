Chodzisz z psem bez smyczy? Lepiej o tym pamiętaj

Czy można chodzić z psem bez smyczy?

Sprawa mieszkańca Trójmiasta trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 13 kwietnia 2022 roku sąd ostatecznie unieważnił wspomniany paragraf, a mieszkańca Sopotu - zwolnił od płacenia mandatu. Swoją decyzję motywował tym, że treść paragrafu narusza m.in. przepisy o ochronie zwierząt i przepisy prawa materialnego. I choć oznacza to, że w Trójmieście można chodzić z psem bez smyczy, istnieją pewne warunki, które są w tej kwestii istotne, by uniknąć otrzymania mandatu.