Jak się ubrać na święta? Sukienka Choteckiej to hit dla 50‑latek

Perfekcja sama w sobie - tak można by podsumować pierwszą propozycję Doroty Choteckiej. Zaprezentowała się w długiej, zwiewnej sukni z rękawkami opadającymi na ramiona . Kreacja została wykonana z gładkiego materiału w kolorze czerwieni. Warto zaznaczyć, że to jeden z odcieni, które wiodą prym w sezonie jesienno-zimowym. Z pozoru prosty krój zaskakiwał pokaźnym rozcięciem na nogę . Dzięki temu klasyczna sukienka zyskała odrobinę szaleństwa .

Czerwona, długa sukienka to maksimum elegancji . Nic dziwnego, że jest ona jedną z najchętniej wybieranych kreacji w okresie świątecznym. Polecamy ją w szczególności na oficjalne przyjęcia firmowe i wigilie w rodzinnym gronie.

Taki garnitur z powodzeniem mógłby sprawdzić się na kolacji świątecznej lub sylwestrowym wyjściu ze znajomymi. Zaletą jest to, że jest nie tylko wygodny, ale przede wszystkim elegancki i kobiecy .

