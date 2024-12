Miała sukienkę z bieliźnianą górą. W tym sezonie nie ma modniejszej

Karolina Pisarek to inspiracja modowa wielu kobiet. Nic dziwnego, bo najgorętsze trendy ma w małym palcu i nie boi się eksperymentować z modą. Co więcej, za każdym razem wie, jak się ubrać, aby wyglądać perfekcyjnie, czego nie zabrakło tym razem. Okazuje się, że połączenie prostych rozwiązań może stworzyć niesamowity efekt. W przypadku Pisarek wystarczyły dwa modne elementy garderoby.

Karolina ostatnio na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 960 tys. osób, opublikowała ujęcia z wieczornego wyjścia. Tym razem modelka zapozowała w futrze i "slip dress". Bieliźniana sukienka wykonana z lejącej się satyny to model, który zyskał ogromną popularność już kilka sezonów temu. Jednak w tym roku na dobre wpisał się w modowe trendy. Mimo zwiewnego i delikatnego materiału pozostała z nami na okres jesienno-zimowy. Influencerka również stała się miłośniczką tej jedwabnej kreacji, bo już nie raz mogliśmy ją w niej zobaczyć.

Futerko damskie to jedyne okrycie, które potrafi nadać tak eleganckiego i luksusowego stylu, a jednocześnie skutecznie zabezpiecza przed utratą ciepła. Poza tym, że jest niezwykle modne, to zapewnia także komfort i wygodę przez cały dzień. Dzięki niemu każda nawet najprostsza stylizacja potrafi zamienić się w najbardziej szykowny look.