Chrissy Teigen odpowiedziała internautce. Zabolał ją okrutny komentarz

Trauma związana z utratą dziecka mocno odbiła się na Chrissy Teigen. Modelka na swoim Instagramie relacjonowała stan, w jakim się znalazła, a także często wspominała utratę dziecka. Chcąc nieco odżyć po tych koszmarnych wydarzeniach, Teigen postanowiła wykorzystać własne doświadczenia, aby skłonić innych do refleksji. Celebrytka nie mogła jednak liczyć wyłącznie na pozytywny odzew.

Teigen podsumowała internautkę

Modelka wciąż otwarcie opowiada o tym bolesnym i traumatycznym przeżyciu. Wykorzystuje swoje nazwisko do tego, aby pomóc innym kobietom, które podobnie jak ona przeżyły tragedię. Teigen zdecydowała się na tatuaż, aby upamiętnić synka, a także pokazała obrzmiały brzuch, który jeszcze przez kolejne 3 miesiące po stracie nie wrócił do stanu sprzed ciąży.

Teigen napisała również esej poświęcony wszystkim tym, którzy publicznie dzielą się swoim żalem. Uczuliła w nim innych ludzi, aby byli uprzejmi i wrażliwi w stosunku do osób, które przeżywają osobiste tragedie. Choć robi wszystko, co może, aby pokazać, jak olbrzymi ból odczuwają matki po utracie ciąży, Teigen cały czas zmaga się z krzywdzącymi komentarzami na swój temat.

Niedawno na Twitterze jedna z internautek całkowicie spłyciła cała sprawę i zarzuciła Teigen, że ta działa tylko po to, aby o niej mówiono i liczy z tego powodu na zysk. W miniony weekend żona Johna Legenda wstawiła post na Twitterze, w którym odniosła się do filmu, który niedawno obejrzała. Użytkowniczka o imieniu Katie skomentowała to w okrutny sposób: " Cieszę się, że przestałaś wykorzystywać swoje straszne poronienie jako sposób na dalsze promowanie siebie".